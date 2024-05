Técnico do São Paulo fala sobre grande fase do time e importância do trabalho psicológico

"Depois, claro que há questões de azar, mas no fim do caminho acreditar nos princípios de jogo nos podem levar a sustentar uma ideia independentemente do resultado parcial. Graças a eles, viramos outro resultado, ganhamos bem e, sobretudo, em casa, que nos permite celebrar com a torcida, que veio em um dia e em um horário que não é muito cômodo, porque sai do trabalho cansada. Estou feliz por tudo isso e acho que foi uma resposta muito contundente", completou.

Além da parte tática que vem sendo trabalhada diariamente por Zubeldía e seus auxiliares no CT da Barra Funda, a nova comissão técnica do São Paulo também tem se preocupado com cada atleta individualmente, o que também pode ter efeito nessa ascensão da equipe.

"Sempre digo que o grupo de trabalho do treinador é grande. É muito importante estar perto do jogador e que o jogador se sinta o melhor atendido possível em todos os aspectos. Às vezes não se trata de um psicólogo profissional, mas meu grupo técnico tem comunicação com os jogadores, o staff do SPFC também, e isso é muito importante para que todos se sintam atendidos, escutados, valorizados", explicou.

"O que conversamos é uma coisa, as ações são outra. Os jogadores valorizam as ações, que te dão credibilidade como líder, como grupo de trabalho, como clube. Para isso necessita tempo. Com o tempo, o que se vê e o que está em jogo são duas coisas: a credibilidade e a capacidade de falar de futebol. Essas duas coisas são as que se sustentam com o tempo. Nós somos os encarregados de ter comunicação e tratar de que sejam, cada vez mais, melhores pessoas e melhores jogadores para o bem da equipe", concluiu Zubeldía.