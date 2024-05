O SP não é café com leite! Vai brigar pela taça do Brasileiro, sim!

Mas, mesmo assim, o Tricolor passou um enorme sufoco contra os comandados de Diniz nesta noite.

Mesmo dominando o início do jogo, o time do Morumbi acabou sendo vazado pela primeira vez no duelo, com gol contra de Igor Vinicius, causando calafrios nas arquibancadas.

Sorte que, quatro minutos mais tarde, Bobadilla deixou tudo igual e acalmou os ânimos são-paulinos.

Depois disso o duelo ganhou algumas cenas lamentáveis.

As principais foram a briga de Diniz com Luciano, que acabou rendendo vermelho para o treinador do Flu, ainda no primeiro tempo, e a anulação de gol legal de Luciano, já no segundo tempo.

O VAR não deveria ter chamado Anderson Daronco para rever um lance interpretativo, convenhamos.