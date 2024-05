Luciano detalha discussão com Fernando Diniz: "Ele falou que a amizade acabou"

Luciano detalhou a discussão quente que teve com Fernando Diniz ao fim do primeiro tempo de São Paulo x Fluminense e que, inclusive, rendeu a expulsão do treinador do Fluminense. Após a vitória por 2 a 1, de virada, no Morumbis, o camisa 10 não evitou o tema, se mostrando incomodado com a postura do técnico do Tricolor carioca.

"O Diniz veio ali e na hora que o Manoel caiu, eu peguei a bola na lateral e ele me xingou, do nada me xingou. Eu pedi para ele não me xingar, e ele continuou xingando. Depois ele falou para mim que a amizade acabou. Então, pra mim, se ele acha assim, para mim acabou, porque eu jamais xingaria ele na beira do campo ali", disse Luciano ao Sportv.

Por ter se exaltado à beira do campo, Fernando Diniz foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco, enquanto Luciano recebeu apenas cartão amarelo. Enquanto se dirigia ao vestiário, o treinador do Fluminense foi bastante vaiado e xingado pela torcida são-paulina.