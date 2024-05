São Paulo vira sobre Fluminense em jogo com gol contra, trapalhada e treta

Kennedy volta, e Zubeldía refresca ataque. Sem o lesionado Manoel, os cariocas voltaram dos vestiários com John Kennedy, que estava afastado por indisciplina, em campo: ele substituiu Martinelli. Em meio às investidas paulistas, Zubeldía optou por renovar seu setor ofensivo para continuar com a pressão e acionou Galoppo, Erick e Rodriguinho.

Luciano marca, mas Daronco anula. As mudanças do São Paulo geraram bola na rede — mas sem mudar o placar. Em nova saída de bola defensiva apertada, os visitantes perderam a bola com Lima, que acabou desarmado por Galoppo. O argentino tocou para Luciano, que superou Fábio e explodiu o MorumBis. O problema para os torcedores é que Daronco considerou falta do são-paulino e anulou a jogada.

Arboleda, como centroavante, vira (agora de fato). Os donos da casa continuaram martelando e conseguiram o 2° gol já na casa dos 38 minutos da etapa final. Em escanteio cobrado da direita, o bate-rebate dentro da área parou nos pés de Arboleda, que conseguiu girar dentro da pequena área e tocar para o fundo do gol de Fábio: 2 a 1.

Arboleda, do São Paulo, comemora seu gol contra o Fluminense Imagem: Anderson Romao/Agif

Marcelo é parado por trave. O Fluminense ensaiou uma reação antes do apito final de Daronco, mas o lateral Marcelo, que substituiu Diogo Barbosa, carimbou a trave em um chutaço de fora da área. O lance foi o último perigoso antes do encerramento.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2x1 FLUMINENSE

Data e horário: 13 de maio de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Cartões amarelos: Nestor, Alisson, Luciano, Igor Vinícius, Erick (SPO); Lima, Manoel, Alexsander (FLU)

Cartões vermelhos: Fernando Diniz (FLU)

Gols: Igor Vinícius (contra) (FLU), aos 28 min do 1° tempo; Bobadilla (SPO), aos 31 min do 1° tempo; Arboleda (SPO), aos 38 min do 2° tempo