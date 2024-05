Bobadilla brilha em vitória de virada do São Paulo; veja notas Footstats

Bobadilla foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do São Paulo na vitória sobre o Fluminense, em jogo disputado na noite desta segunda-feira (13) pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista, que marcou um gol, ficou com 7,0 e foi seguido por Arboleda, que também balançou as redes e recebeu 6,8.

As menores notas da equipe titular de Luis Zubeldía ficaram com Igor Vinícius, Luciano e André Silva. Welington, que entrou nos minutos finais, também é destaque negativo.

Veja todas as notas do São Paulo

Rafael: 6,3

Igor Vinicius: 5,4

Arboleda: 6,8

Alan Franco: 6,1

Patryck: 6,3

Bobadilla: 7,0

Alisson: 6,0

Nestor: 6,3

Luciano: 5,5

André Silva: 5,5

Juan: 6,0

(Galoppo): 5,9

(Erick): 5,8

(Rodriguinho): 6,2

(Welington): 5,4

(Ferreirinha): 5,7