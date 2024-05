Farpa antiga? Luciano e Diniz discutem por lateral em São Paulo x Flu; veja

O atacante Luciano, do São Paulo, e o técnico Fernando Diniz, ex-Tricolor que hoje comanda o Fluminense, discutiram nos minutos finais do 1° tempo do duelo entre as equipes, ocorrido na noite desta segunda-feira (13) no MorumBis e válido pelo Campeonato Brasileiro. Os dois trabalharam juntos justamente no clube paulista.

O que aconteceu

A confusão começou quando o são-paulino tentou cobrar um lateral ofensivo com Manoel no chão — o zagueiro do Fluminense reclamava de dores e pediu a paralisação do duelo.

A atitude irritou Fernando Diniz, que esbravejou com o seu ex-comandado. O gesto desencadeou uma troca de farpas entre os dois, que ganhou força com a aparição de outros jogadores, como André Silva e Marcelo.