Com dois a menos, São Bernardo empata com a Aparecidense e assume 4º lugar da Série C

O São Bernardo empatou com a Aparecidense em 1 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio Annibal Batista de Toledo, pela quarta rodada da Série C. Cauari fez o gol dos donos da casa, e Lucas Lima empatou para os visitantes - que tiveram dois jogadores expulsos no decorrer da partida.

Com o empate, o São Bernardo alcançou a quarta colocação com, agora, oito pontos conquistados. Com cinco unidades, a Aparecidense subiu para a nona posição da tabela.

O São Bernardo volta a campo no próximo domingo, contra o Londrina, pela quinta rodada da Série C. A Aparecidense enfrenta o líder Athletic, na segunda-feira, pela mesma competição.