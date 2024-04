Bragantino aproveita falhas do Vasco e vence a primeira no Brasileiro

Bragantino melhorou após mudanças de Caixinha. Vitinho e Bruninho entraram bem no jogo, depois dos 20 minutos do segundo tempo. De cara, eles criaram as primeiras chances do Braga na etapa final. Depois, Vitinho contou com a sorte para marcar o gol do desempate.

Pressão do Vasco no fim não foi eficiente. Ainda controlando a posse de bola, os vascaínos apostaram nas bolas aéreas nos minutos finais. O Bragantino se defendeu bem para garantir a vitória.

Lances importantes

1x0: Aos seis minutos, Guilherme cobrou lateral direto na área e a defesa vascaína cortou parcialmente. A bola sobrou com Hurtado, que bateu de primeira. Mesmo sem força, o chute desviou no meio do caminho, dificultando o trabalho de Léo Jardim, que rebateu nos pés de Nacho Laquintana, que só completou para a rede.

Passou muito perto! Aos 18 minutos, Hurtado fez boa tabela pela direita e invadiu a área do Vasco com muita liberdade. Sem muito ângulo, ele bateu cruzado e a bola passou muito perto da trave de Léo Jardim.

Perdeu Vegetti! Aos 24 minutos, Rossi cobrou escanteio no centro da área e Vegetti subiu sozinho para cabecear. O atacante argentino mandou por cima do gol.