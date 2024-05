Luciano explica briga com Diniz e dispara: 'Não é mais meu treinador'

Águas passadas. "Ele não é mais meu treinador, agora é da equipe adversária. Ele xingou o André Silva também. É um líder e não pode fazer isso. Outro dia, o Barbieri xingou nosso jogador, não pode. [O Diniz] não deveria ter feito isso, mas fica de aprendizado. O mais importante foi a vitória."

Pavio curto? "É cada um defendendo o seu prato de comida. Quando entro no campo, não me importo quem está de adversário, vou brigar pelos meus companheiros. Tenho 30 anos e já passei por muita coisa, agora vou conversar com minha esposa porque ela vai brigar, com certeza, comigo."

O que aconteceu

A confusão começou quando o são-paulino tentou cobrar um lateral ofensivo com Manoel no chão — o zagueiro do Fluminense reclamava de dores e pediu a paralisação do duelo.

A atitude irritou Fernando Diniz, que esbravejou com o seu ex-comandado. O gesto desencadeou uma troca de farpas entre os dois, que ganhou força com a aparição de outros jogadores, como André Silva e Marcelo.

O jogo ficou paralisado por quase cinco minutos antes de Anderson Daronco distribuir cartões aos envolvidos na confusão.