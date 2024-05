Herói da vitória, Arboleda comenta invencibilidade com Zubeldía: "Mudou a atitude"

Nesta segunda-feira o São Paulo foi superior ao Fluminense na maior parte do confronto, mas acabou sendo castigado com um gol do adversário depois de não conseguir aproveitar suas chances. Pouco depois, porém, o Tricolor empatou o jogo com Bobadilla, aproveitando a falha grotesca do goleiro Fabio. Já na reta final da partida, Arboleda mostrou oportunismo para garantir a virada.

"Primeiro quero agradecer a Deus pelo gol, pela vitória. Acho que estamos acreditando no trabalho da comissão e hoje mais uma vez demonstramos dentro do campo", completou o zagueiro equatoriano.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Morumbis, às 21h (de Brasília), pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.