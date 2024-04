Fluminense e Bragantino empatam em jogo de trocação e recorde de Fábio

Próximos jogos. O Fluminense visita o Bahia, em Salvador (BA), na próxima terça (16), e o Bragantino recebe o Vasco, na quarta (17), em Bragança Paulista (SP). Ambos os jogos pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Classificação e jogos Brasileirão

O jogo

O Fluminense foi amplamente superior ao Red Bull Bragantino no primeiro tempo. Foram duas bolas no travessão e duas defesas milagrosas do goleiro Clayton. Os paulistas também deram dois chutes perigosos, mas o gol do Tricolor no fim da etapa inicial coroou o melhor desempenho do time da casa.

O segundo tempo, porém, mudou completamente. O Bragantino conseguiu a virada em apenas seis minutos e passou a enfileirar oportunidades diante de um Fluminense nervoso e diante de uma torcida impaciente. Mas eis que Lima, novamente, guardou para o Tricolor em um despretensioso chute de fora da área e incendiou a partida.

Cano perdeu chances, Red Bull respondeu com contra-ataques e o jogo poderia ter tido mais gols. No entanto, terminou mesmo no 2 a 2 em um duelo atrativo ao torcedor.

Gols e lances

Duas bolas no travessão - O Fluminense chutou duas bombas no travessão, ambas no primeiro tempo. A primeira com Marquinhos, de fora da área, e outra com Marcelo, que chutou de direita.