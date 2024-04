CBF divulga áudio do VAR em lances polêmicos de Atlético-GO x Flamengo

A CBF divulgou nesta segunda-feira (15) os áudios do VAR nos polêmicos lances de Atlético-GO x Flamengo, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro conseguiu estrear na competição com vitória por 2 a 1, mas a diretoria do Dragão ficou bastante insatisfeita com a atuação do juiz André Luiz Bento.

A primeira grande reclamação do Atlético-GO foi por causa da expulsão do técnico Jair Ventura ainda no primeiro tempo por ter pedido, efusivamente, é verdade, cartão para um jogador do Flamengo após uma falta.

"Já passou [dos limites], tem que dar amarelo nele. Não tem jeito. Está demais, estou falando", disse o árbitro assistentes, Felipe Alan de Oliveira.