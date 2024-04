Atlético-GO x Fla: Súmula cita xingamentos de mascote, jogador e técnico

O "jogo maluco" entre Atlético-GO e Flamengo, no Serra Dourada (GO), ainda gera desdobramentos. A súmula do árbitro André Luis Skettino relata xingamentos do atacante atleticano Luiz Fernando, do técnico Jair Ventura e até mesmo do mascote do clube goiano. Há também a justificativa para a marcação do pênalti aos cariocas nos acréscimos, que deu a vitória ao time da Gávea por 2 a 1.

O que aconteceu

O árbitro justificou a expulsão do técnico Jair Ventura por conta dos xingamentos. O cartão vermelho aconteceu ainda no início do primeiro tempo:

"Relato que após a informação do árbitro assistente n1, senhor Felipe Alan, expulsei de forma direta o senhor Jair Ventura, técnico da equipe do Atlético Clube Goianiense, por proferir na direção do árbitro da partida as seguintes palavras: ''dá cartão, seu filho da p...', e após para o arbitro assistente n1: 'vai tomar no seu c.., vai tomar no seu c...".