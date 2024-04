Teve tudo! Fla bate Atlético em jogo de expulsões, VAR, pênaltis e acidente

Beach soccer? - O principal ponto negativo foi a condição terrível do gramado do Serra Dourada. A cada chute dos jogadores, uma grande quantidade de areia se levantava. Além disso, tinham diversos buracos e partes elevadas no campo. Lamentável.

Classificação e jogos Brasileirão

Varela é baixa de última hora - O lateral direito uruguaio apresentou um quadro viral, com febre e dores no corpo. Por isso, foi substituído por Ayrton Lucas, que atuou improvisado no setor.

Próximos jogos - O Atlético-GO visita o Botafogo, nesta quinta-feira (18), no Nilton Santos (RJ). Já o Flamengo recebe o São Paulo, nesta terça-feira (16), no Maracanã (RJ).

O jogo

Por conta da qualidade do gramado, o primeiro tempo teve uma baixa qualidade técnica. O Atlético-GO não procurou apenas se defender e teve chances, enquanto o Flamengo tentava se sobressair na qualidade do seus jogadores. A expulsão de Alix Vinícius aos 43 gerou um desequilíbrio e, logo na cobrança da falta gerada pelo cartão vermelho, De la Cruz fez um golaço de placa, fazendo o Rubro-Negro ir para o intervalo com o 1 a 0 no placar.

A etapa final ficou ainda mais alucinante. O Atlético-GO não se intimidou mesmo com um a menos e arrancou um empate com Luiz Fernando. E poderia ter virado, caso Shaylon não perdesse seu pênalti. O Flamengo também teve sua chance, em chute na trave de Ayrton Lucas. Mas foi somente aos 57, após o VAR, que o Rubro-Negro teve uma penalidade a seu favor que Pedro bateu com categoria e converteu, dando a vitória aos cariocas.