Qual o maior absurdo do apito no último final de semana?

E, para surpresa de ninguém, a primeira rodada do Brasileirão foi marcada por ridículos erros das nossas equipes de arbitragem.

Em Itaquera, a não expulsão de Fagner deveria render CPI.

A boa vontade do apito e do VAR com o Flamengo contra o Atlético-GO foi revoltante.

E a não marcação do pênalti claríssimo para o Grêmio contra o Vasco indignou até mesmo os colorados.

Bem, mas agora façamos uma votação para saber qual foi o mais absurdo erro do apito no último final de semana.

- Foi o absurdo perdão recebido pelo Fagner contra o Galo?