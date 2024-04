Foi pênalti? VAR acertou? Ex-árbitros analisam polêmicas em vitória do Fla

Pênalti marcado erradamente e expulsão não executada corretamente, já que o fato gerador de tudo isto foi a imprudência do jogador do Atlético-GO tentando impedir o goleiro, que tinha a posse da bola, de colocá-la em jogo. Tudo que aconteceu depois ficou prejudicado. Emidio Marques

Gol anulado do Atlético-GO

Gabriel Baralhas balançou a rede na reta final pegando a sobra após cobrança de falta, mas o gol foi anulado por impedimento no início da jogada. O bandeirinha assinalou posição irregular de um jogador do Atlético, que foi confirmada por revisão do VAR.

Não dá para a gente ver direito, mas me parece que na linha do VAR realmente tem dois ou três jogadores do Atlético-GO em posição de impedimento. Também fiquei na dúvida. Eu não marcaria, mas fiquei indeciso João Paulo Araújo

Decisão correta. Só se pode discordar se houver prova de que houve erro nas linhas. A CBF foge da ética ao não traçar as linhas ao vivo Manoel Serapião