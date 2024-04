Racing resolve no início, domina Bragantino e se isola na Sul-Americana

Por volta dos 20 minutos da segunda etapa, o Red Bull Bragantino melhorou de desempenho, mas ainda assim não conseguia criar boas oportunidades de gol para diminuir a vantagem do Racing. Com isso, acabou cedendo contra-ataques perigosos para os donos da casa e quase levou o terceiro.

Aos 25 minutos, Salas novamente apareceu nas costas da defesa após receber lançamento. O atacante adentrou a grande área pelo lado esquerdo e, em vez de cruzar para Martínez, chutou direto no gol. Cleiton, ligado no jogo, fez a defesa e mandou para escanteio.

Foi aos 30 minutos que o Bragantino teve sua primeira grande chance na partida. Thiago Borbas ganhou na corrida da zaga argentina, invadiu a grande área e bateu cruzado, mas a bola foi pela linha de fundo.

Já perto do fim do jogo, Cleiton salvou o Massa Bruta de levar o terceiro gol. Salas recebeu linda enfiada e tocou para Solari. Sozinho, o jogador finalizou no gol, mas o goleiro brasileiro saiu vitorioso no um contra um. No entanto, depois do lance, foi marcado o impedimento.

Mas já nos acréscimos, não houve Cleiton que pudesse evitar o terceiro gol. Roger Martínez ganhou no corpo da zaga do Bragantino e invadiu a grande área. Os defensores do Massa Bruta não conseguiram tirar e, no bate e rebate, o camisa 10 mandou para o fundo das redes para fechar o placar em 3 a 0. No fim, Juninho Capixaba ainda foi expulso.