Com Dorival no estádio, Inter decepciona e só empata com Real Tomayapo

Com o resultado, o Inter é o segundo colocado do Grupo C, com dois pontos. A equipe boliviana é a lanterna da chave, com um ponto, assim como o Belgrano (ARG), em terceiro. O Delfín (EQU) é o líder, com três.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Tour de Dorival em Porto Alegre. Depois de assistir a Grêmio x Huachipato, ontem (9), o treinador da seleção brasileira acompanhou a partida do Inter no Beira-Rio.

O Inter volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe colorada é contra o Bahia, no próximo sábado (10), pela estreia da competição nacional.

O Real Tomayapo só volta a jogar daqui duas semanas. A equipe não conseguiu vaga na segunda fase do Campeonato Boliviano e tem o Belgrano como próximo adversário, na terceira rodada da Sul-Americana.

A equipe boliviana está estreando em competições internacionais. Com quatro anos na primeira divisão, o Real Tomayapo nunca tinha jogado uma competição além das fronteiras da Bolívia antes da atual edição da Sul-Americana.

Como foi o jogo

Inter para em retranca boliviana. O Colorado teve cerca de 80% da posse de bola, passou a maior parte do tempo no campo de ataque, mas não conseguiu furar a defesa adversária, que chegou a contar com oito jogadores dentro da área em alguns momentos. No fim do primeiro tempo, a equipe gaúcha só conseguiu dar um chute na direção do gol - de dez tentados.