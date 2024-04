Pintura e estrela de estreante garantem ao Flamengo vitória na Libertadores

A próxima rodada da Libertadores é só no dia 24. O Flamengo irá à altitude de La Paz enfrentar o Bolívar às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Palestino recebe o Millonarios. O time de Tite volta a entrar em campo no domingo, quando estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, às 16h, fora de casa.

Classificação e jogos Libertadores

O Fla marcou pelo menos um gol pelo 30º jogo consecutivo na Libertadores. É um recorde na história do torneio, ampliando a vantagem para o América do México (1999 a 2002) de 25 partidas e o Santos de 1962 a 1984), com 24.

Reforço do Flamengo, Carlinhos esteve no Maracanã. Ele já está junto do elenco no dia a dia do Ninho do Urubu, mas não está inscrito na primeira fase da Libertadores. A estreia pode ser no Brasileiro.

Analistas da seleção brasileira estiveram no estádio. Eles foram observar os selecionáveis do Flamengo. Na última Data Fifa, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno foram chamados. O zagueiro ficou só no banco de reservas.

Como foi o jogo

O Flamengo foi empilhando chances no primeiro tempo. Dominando a partida, o time de Tite poderia ter feito mais gols, mas pecou na pontaria. Como de costume, o lado esquerdo foi o que funcionou melhor e criou a maior parte das chances. Vendo o cenário, o Palestino tentava quebrar o ritmo dos donos da casa com quedas longas, demora na reposição e faltas.