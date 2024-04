Atlético-MG cochila, mas reage contra o Rosário e dispara na Libertadores

O Atlético volta a campo no domingo para sua estreia no Brasileirão, contra o Corinthians, fora de casa, às 16h (de Brasília). O próximo jogo do time na Libertadores será no dia 23, contra o Peñarol, novamente na Arena MRV.

Curiosidade: Gabriel Milito continua invicto no comando do Galo. O técnico argentino, que completou o seu quarto jogo à frente da equipe, soma três vitórias e um empate.

O Atlético começou pressionando em busca de uma brecha na defesa adversária. O time da casa propôs as ações e encurralou a equipe argentina, mas não era efetivo na conclusão das jogadas. Com o decorrer do primeiro tempo, as entradas foram ficando mais fortes, e o clima em campo, mais quente.

O Galo teve paciência e inaugurou o placar em jogada com Hulk garçom e Scarpa decisivo — que balançou a rede consecutivamente. O ídolo atleticano ainda encaminhou o que seria sua segunda assistência na noite, mas Paulinho perdeu na cara do gol. Já o Rosario Central, com poucos contra-ataques, foi praticamente inofensivo e só teve uma chance na etapa inicial.