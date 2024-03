Alexandre Mattos nega relação ruim com Ramón Díaz no Vasco

A eliminação na semifinal do Campeonato Carioca caiu como uma bomba no Vasco. As fracas atuações da equipe nos últimos jogos fizeram o clima voltar a ficar tenso em São Januário. Nesta semana, por exemplo, foi especulado um possível atrito entre a comissão técnica comandada por Ramón Díaz com o diretor executivo Alexandre Mattos.

Sempre que se tem uma derrota dura como essa (a qual também tenho responsabilidade) começam as teorias da conspiração de que 'o grupo está dividido em grupinhos', 'o ambiente está ruim', 'o diretor não fala com o treinador', 'os salários estão atrasados' e por ai vai para tentar criar mais 'factoides' mirabolantes. A verdade é que se estou hoje no Vasco passa muito pelo apoio total do Emiliano e Ramón ao meu nome, sou extremamente grato e honrado de poder trabalhar com profissionais desse nível top, super vitoriosos e que são seres humanos exemplares e de fácil convívio no dia a dia. Nossa relação é boa desde quando nos falamos pela primeira vez e sempre debatemos ideias em prol de um Vasco melhor a cada dia

Alexandre Mattos, no Instagram

O diretor executivo exaltou a dedicação da comissão e projetou o momento "tão sonhado" no clube carioca. Ele acredita que com a manutenção do trabalho, as conquistas chegarão no Vasco: