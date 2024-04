Após bom início pela Série B, Santos terá sequência de nove dias sem disputar jogos

Mais uma assistência com o #MantoSagrado! ?? pic.twitter.com/QHuVnF43Ua

? Santos FC (@SantosFC) April 27, 2024





O Santos, portanto, terá uma semana cheia, visando a preparação para o duelo diante do Guarani. Fábio Carille poderá usar o período livre para fazer alguns ajustes técnicos e táticos na equipe. Além disso, uma sequência de dias sem partidas ajuda na recuperação física dos jogadores, que não passarão por desgastes devido a viagens e jogos.

A última vez que o Alvinegro Praiano contou com um bom tempo sem disputar partidas ocorreu após a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O Santos, depois da decisão, que ocorreu no Allianz Parque, no dia 7 de abril, entrou novamente em campo apenas no dia 20, quando venceu o Paysandu na abertura da Série B.