Palmeiras avança às quartas do Paulistão de forma antecipada pelo 3º ano consecutivo

E novamente, a torcida alviverde tomou um susto ao sair perdendo no confronto de ida, quando o time foi derrotado por 2 a 1. Mas a força do Allianz Parque foi suficiente para que o Palmeiras virasse novamente, ganhando com um agregado de 5 a 2 para conquistar o segundo Paulista seguido.

Na atual edição do Paulista, o Palmeiras pode igualar a campanha de 2022. Até aqui, são seis vitórias e três empates, com nove pontos em disputa. O Palestra tem 21 pontos e pode alcançar os 30 se vencer todos os jogos restantes. Neste momento, a equipe está no segundo posto da classificação geral - atrás do Santos, que tem 22 pontos e um jogo a mais.

Vale lembrar que o Palmeiras mantém uma grande sequência de invencibilidade na fase de grupos do Estadual. O time está invicto há 36 partidas - a última derrota nessa primeira fase foi em abril de 2021, quando perdeu para a Inter de Limeira.

Em busca de manter a sequência invicta e alcançar sua segunda vitória consecutiva, o Palmeiras visita a Portuguesa em jogo atrasado da quinta rodada. A bola rola nesta quarta-feira (28), a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio do Canindé.

