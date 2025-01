Neymar quer arena do Santos, mas sente falta da Vila Belmiro 'como ela é'

A reestreia pode ocorrer diante do Botafogo-SP, quarta, no palco em que sente falta. No sábado, Neymar vai à Vila para ver o jogo contra o São Paulo.

Neymar sabe da importância de uma arena para o Santos, porém, brincou com pessoas próximas que o clube poderia esperar ele chegar antes de demolir o atual terreno.

A "torcida" do Menino da Vila funcionou, e a arena ainda não saiu do papel. A negociação com a WTorre continua.

A expectativa do Santos é iniciar a construção da arena no mesmo local onde fica a Vila Belmiro ainda nesse ano. O caso virou uma novela.