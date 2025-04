Barcelona no Super Mundial? Clube desiste de jogar o torneio, diz jornal

O Barcelona desistiu de buscar uma vaga para participar do Super Mundial de Clubes deste ano, segundo a imprensa espanhola.

O que aconteceu

O Barça cogitava ocupar a vaga do León-MEX na competição organizada pela Fifa, segundo o jornal espanhol "As". O time mexicano foi excluído do torneio por fazer parte do mesmo grupo dono do também mexicano Pachuca.

O clube catalão passou a estudar a possibilidade devido à indefinição da Fifa quanto aos critérios para definir qual time ficará com a vaga do León. A entidade pretende realizar um playoff entre o América do México e o Los Angeles para definir o novo participante, que será o terceiro adversário do Flamengo no torneio, em jogo que acontecerá em 24 de junho, em Orlando.