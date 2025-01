Vasco vê brigas judiciais com 777 reaquecerem enquanto busca investidor

A empresa norte-americana realizou questionamentos à árbitra indicada pelo Cruz-Maltino. Eles indagam sobre a "independência e imparcialidade" de Ana Tereza Basílio no processo, apontando relação com a Salomão Advogados, escritório de Paulo César Salomão Filho, vice-presidente do Vasco. O UOL apurou que haverá o pedido de impugnação do nome da advogada.

Ana Tereza foi eleita em novembro presidente da OAB do Rio de Janeiro. Paulo Salomão é um dos conselheiros, representando a entidade no Conselho Federal. No documento anexado pela 777, são citados ainda atuação conjunta nos processos de recuperação da Americanas e da Oi.

O UOL procurou o Vasco sobre o assunto. O clube enviou uma breve nota e manifestou "surpresa em relação ao tema, uma vez que se trata de um assunto que está sob segredo de justiça". Ainda em nota, o Cruz-Maltino salientou que "qualquer divulgação ou comentário sobre o processo constitui uma violação das ordens judiciais, configurando desrespeito à própria Justiça".

O Vasco, internamente, vê o movimento da 777 como "parte do jogo". O próprio clube já havia feito questionamentos na Corte de Arbitragem. Ainda de acordo com apuração, há uma visão de que a arbitragem poderia ter ocorrido de forma mais célere.

A 777 tem a intenção de retomar o controle da SAF do Vasco. A empresa quer reativar o contrato que lhe dá os 70% das ações, como firmado em 2022, com a gestão encabeçada por Jorge Salgado. Por outro lado, o clube de São Januário defende a rescisão do vínculo.

Josh Wander e Steven Pasko renunciaram aos cargos de gestão na 777 em maio do ano passado. À época, porém, documentos mostravam que os sócios-fundadores permaneciam ligados à empresa.