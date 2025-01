Paulistão: assista aos melhores momentos dos jogos do domingo

A quarta rodada do Campeonato Paulista chegou ao fim em um domingo (26) marcado pela chuva. A vitória do São Paulo de Oscar e Lucas sobre o Corinthians no MorumBIS foi o destaque da rodada, que ainda teve gol contra e falha bizarra de goleiro.

A chuvas adiou em uma hora o clássico entre São Paulo x Corinthians, no MorumBIS, enquanto no interior, paralisou a partida entre Botafogo-SP x São Bernardo em Ribeirão Preto.

Assista aos melhores momentos dos quatro jogos deste domingo (26): Mirassol x Portuguesa, Botafogo-SP x São Bernardo, São Paulo x Corinthians e Guarani x Noroeste.