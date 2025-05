Coritiba leva virada da Ferroviária e perde chance de 'dormir' líder da Série B

O Coritiba abriu a sexta rodada podendo assumir a liderança momentânea da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paranaense até foi para o intervalo à frente do placar, mas acabou levando a virada da Ferroviária por 2 a 1, em jogo isolado nesta sexta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Carlão, duas vezes, foi o autor dos gols da vitória do time paulista.

Com a derrota, o Coritiba aparece em quinto lugar, com 10 pontos e pode se distanciar do G-4 - o grupo de acesso à primeira divisão - ao fim da rodada. Já a Ferroviária se reabilitou na competição, manteve a sua invencibilidade diante do trocador e subiu para o 10º lugar, com nove pontos.

Em duelo entre as duas melhores defesas da competição, o jogo começou truncado e com poucos espaços para infiltrações. Com marcação alta, o Coritiba tirou proveito da desorganização defensiva da Ferroviária e abriu o placar aos 17 minutos. Gustavo Coutinho recebeu em profundidade e bateu na saída do goleiro para marcar.