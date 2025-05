Ancelotti se mantém em silêncio sobre futuro no Real em meio a especulações de assumir a seleção brasileira

(Reuters) - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que falará sobre seu futuro no clube apenas no último dia da temporada da LaLiga, já que a mídia espanhola continua ligando-o a uma transferência para a seleção brasileira.

Ancelotti, que levou o Real a três troféus da Liga dos Campeões e duas vitórias no Mundial de Clubes, busca o terceiro título da LaLiga com o time, que está quatro pontos atrás do líder Barcelona, com cinco partidas restantes.

"Posso deixar claro que a verdade é que tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pela minha torcida. Falarei sobre o meu futuro no dia 25 (de maio)", disse Ancelotti aos repórteres no sábado, antes do jogo em casa contra o Celta de Vigo.