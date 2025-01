City vira, vence o Chelsea e mantém recuperação no Inglês

Em disputa direta pelo G4, Manchester City e Chelsea se enfrentaram pela 23ª rodada da Premier League no Eithad Stadium, em Manchester. O time de Pep Guardiola levou a melhor e venceu os Blues por 3 a 1, de virada, em casa. Com o resultado, o City assumiu a quarta colocação e entrou na briga por vaga na próxima Champions League.

Foi a sexta vitória seguida do time de Guardiola, que se recupera no campeonato, após uma sequência de derrotas, no fim de 2024. O técnico do City não contou com Ruben Dias, que se lesionou contra o PSG, mas teve à disposição os estreantes Marmoush, Vitor Reis. O Chelsea, que vinha de cinco jogos sem vitória, tinha voltado ao G4 após vencer os Wolves por 3 a 1, na rodada anterior, somando 40 pontos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo entre Manchester City e Chelsea foi marcado por erros e um ritmo intenso. O Chelsea abriu o placar aos 3 minutos após uma falha de Khusanov, com Madueke aproveitando o passe de Jackson para empurrar para o gol vazio. O City teve boas chances com Gvardiol, que desperdiçou duas finalizações claras. Após alguns erros de passe e muitos impedimentos, o City empatou aos 41 minutos, quando Gvardiol aproveitou o rebote após Matheus Nunes trombar com o goleiro Sánchez. A primeira etapa terminou empatada em 1 a 1, com ambos os times deixando o jogo em aberto.