Galvão Bueno detona potencial nova camisa vermelha da seleção brasileira: 'Seria um crime'

A possível nova camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, na cor vermelha, tem gerado debate no País. Historicamente, e de acordo com o estatuto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time deve levar as cores da bandeira em sua vestimenta. Em raras ocasiões - seja por força maior ou por uma homenagem -, isso não foi seguido. Uma das vozes contra a camisa é Galvão Bueno, apresentador da Band e narrador de inúmeras partidas da seleção brasileira em Copas do Mundo.

Durante o programa "Galvão e Amigos", o apresentador repudiou a possibilidade de o uniforme reserva da seleção no próximo Mundial ser avermelhado, em vez do tradicional azul - com o qual o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo, em 1958.

"Saiu a notícia de que a fornecedora de camisas da seleção, em acordo com a CBF, para a Copa do mundo de 2026, a camisa azul vai deixar de existir e terá uma camisa vermelha. O que tem isso a ver com a história. Isso é uma ofensa, sem tamanho, à história do futebol brasileiro. Estou muitíssimo na bronca", disse Galvão. "Isso seria um crime", também destacou o apresentador, por meio de suas redes sociais.