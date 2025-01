Zubeldía quer fazer rodízio no São Paulo: 'Trocamos a cada 1 ou 2 jogos'

Competir para ganhar o Paulista, que é muito importante para nós, e tratando de fazer um ou dois jogos, dependendo da planificação da semana. Esta é minha ideia. Espero que os jogadores estejam preparados para qualquer jogo. E ao mesmo tempo, treinar

Classificação e jogos Paulista

O treinador projetou o clássico contra o Corinthians após a vitória de 1 a 0 sobre o Guarani pelo Paulistão e destacou a importância de competir bem nos meses de fevereiro e março.

Sempre dou o valor que tem que se dar ao clássico, penso no torcedor também, que quer ganhar, mas temos claro que, se não nos prepararmos bem em fevereiro e março, vamos sofrer muito abrir e maio, porque temos ainda mais carga de torneios, com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores

Para nós, a planificação é: competir ao máximo no Paulistão, joguemos contra quem joguemos, e nos preparar bem em fevereiro e março. Depois disso vem os três torneios. Essas são as etapas que temos que transitar. Estamos com muito pouco tempo de preparação, então não dá para exigir muito da questão física. Temos que ir passo a passo

O Tricolor volta a campo neste domingo, às 18h30, quando recebe o Corinthians para o clássico Majestoso. Antes disso, o time sub-20 enfrenta o mesmo rival na final da Copinha, no sábado, às 10h, no Pacaembu.

O que mais ele disse

Ryan Francisco no time principal. "Já está planejado. Ryan, depois da folga de uma semana, é provável que comece a trabalhar com o plantel profissional porque precisamos ter uma terceira opção, e ele é candidato a trabalhar com a gente. Em relação ao resto, tenho visto todos os jogadores e com calma vamos definindo quem podemos incorporar. Estão fazendo um grande trabalho, o treinador, os jogadores, e estão representando muito bem o São Paulo".