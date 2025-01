Gil não convence Caixinha nos treinos e tem futuro incerto no Santos

Caixinha vê dificuldade em Gil para executar o que a nova comissão espera de um zagueiro. A proposta tática mudou para 2025.

O treinador português joga com linha alta e marcação pressão e quer zagueiros rápidos, capazes de correr para trás quando necessário.

O novo técnico do Santos conversou com Gil, explicou suas motivações e admitiu que há outros jogadores à frente do experiente atleta de 37 anos.

Basso e Luan Peres foram titulares, enquanto Zé Ivaldo e Luisão ficaram no banco. Basso decepcionou Pedro Caixinha na estreia e também pode perder espaço.

Diante desse cenário, Gil cogita sair. Ele acabou de renovar o contrato com direito a aumento salarial após pensar na aposentadoria.

Se Gil decidir sair, o Santos irá atrás de outro zagueiro. Zé Ivaldo e Luisão chegaram nesta janela de transferências, enquanto Jair foi negociado com o Botafogo.