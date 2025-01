Veja todos os gols da 1ª rodada do Campeonato Paulista

A bola já está rolando no Campeonato Paulista. Com transmissão do UOL e do UOL Play, a competição começou com vitórias dos grandes.

Teve também quebra de jejum com gol de Pedro Raul, palmeirense iluminado e clássico no ABC Paulista. Veja todos os gols da primeira rodada do Paulistão.