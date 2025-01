Flu puxa 4 do elenco principal, mas perde para Voltaço com gol de bicicleta

Beach soccer? - O gramado do Raulino de Oliveira estava com muita areia. Quando os jogadores chutavam a bola, ela levantava, parecendo uma partida de beach soccer.

Assistência de bicicleta? TEMOS!

Gol de bicicleta? TEMOS!



Isso é o #CariocaSuperbet25! pic.twitter.com/w1w0oHsLSB -- Cariocão (@Cariocao) January 16, 2025

O jogo

O gramado ruim prejudicou o espetáculo. A quantidade de areia no campo dificultou a troca de passes e o jogo acabou tendo uma qualidade técnica bem abaixo.

O Fluminense começou a partida tendo imprimir seu ritmo e comandou as ações. Porém, no decorrer da etapa, o Volta Redonda foi ganhando espaços e equilibrou as ações, sendo beneficiado com a expulsão do zagueiro tricolor Manoel aos 39, indo para o intervalo com praticamente o mesmo percentual de posse de bola e o mesmo número de finalizações.

Com o Fluminense com um a menos, o jogou mudou de figura e foi a vez do Voltaço tomar frente das ações. Faltava, porém, maior qualidade no setor ofensivo. O time da casa, no entanto, foi para o abafa e conseguiu chegar ao gol de maneira bonita e inusitada aos 42 do segundo tempo, com uma assistência e um gol de bicicleta no mesmo lance.