Lyon provoca CR7 com 'SMS de Messi' em anúncio de Almada; assista

O Lyon alfinetou Cristiano Ronaldo com uma mensagem de texto no anúncio da contratação do argentino Thiago Almada (assista abaixo).

O que aconteceu

O clube francês produziu um vídeo que mostra o reforço recebendo um SMS provocativo de Messi: 'Não escuta Cristiano, a Ligue 1 é incrível'. Na gravação, Almada está dirigindo um carro quando recebe uma notificação com a mensagem de texto do contato salvo como Lionel Goat (referência ao termo utilizado para dizer que alguém é o melhor do mundo"). A imagem de bloqueio do celular é a do capitão argentino levantando o troféu da Copa do Mundo.

A mensagem é uma cutucada à declaração recente do astro português. Em dezembro, o jogador do Al-Nassr disse que o Campeonato Francês é pior do que o Sauditão.