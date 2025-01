Corinthians: Conselho votará impeachment de Augusto Melo na próxima semana

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians vai retormar a reunião para votar o impeachment do presidente Augusto Melo na próxima segunda-feira (20).

O que aconteceu

Nesta terça-feira (14), Romeu Tuma Jr., presidente do CD do Timão, enviou uma convocação para os conselheiros a fim de retomar a sessão realizada no ano passado.

Ao contrário do que era previsto, a votação será presencial, no Parque São Jorge, sede do clube social. A intenção de Tuma era realizar uma reunião online, mas não houve tempo hábil para organizar o procedimento. A primeira chamada acontecerá às 18h (de Brasília), enquanto a segunda será às 19h.