São Paulo: Luiz Gustavo acredita que Oscar vai trazer 'melhora automática'

Luiz Gustavo acredita que o meia Oscar vai representar uma melhora automática em todos os jogadores do São Paulo. O volante falou sobre sua renovação de contrato e sobre a chegada do meia após o treinamento da manhã deste sábado (11), em Orlando (EUA).

Melhora automática. "Oscar eu conheço há um longo tempo, é um amigo e um jogador que vai nos fazer evoluir com características que não tínhamos ano passado. Isso vai fazer uma melhora automática nos jogadores. Nos motiva, nos faz olhar o ano de uma forma positiva, mas se não fizermos diferente, não mudarmos algumas situações, nada vai acontecer. Vai depender de nós e nós querermos melhorar e evoluir"

Decisão de renovar. "Muito feliz de poder continuar mais um ano no São Paulo. Sem dúvida, esse ano se inicia mais fácil pra mim porque só tive as férias e voltei. Muito mais fácil para condicionamento. Envolve tudo, mas o desafio de permanecer em um novo ano com as ambições do clube que concilia com as minhas também. Isso foi um dos fatores principais. Estar perto do meu pai também para aproveitá-lo da melhor forma possível. Tudo coincidiu para os dois lados"