São Paulo convoca Muricy e quer padronizar estilo de jogo no clube

O São Paulo está em processo de padronização de estilo de jogo entre todas as categorias de base e terá uma ajuda importante neste início de ano: Muricy Ramalho.

O processo foi iniciado no meio do ano passado, quando Douglas Schwartzmann assumiu como supervisor de Cotia e contratou Márcio Araújo. O dirigente explicou a ideia, as funções e os próximos desafios em entrevista exclusiva ao UOL.

Transição entre categorias. "A primeira mudança que fiz foi na coordenação técnica, porque não tinha. Do (sub) 15 até o 20, cada um tinha um estilo de jogo. Trouxe o Márcio Araujo, essa foi a primeira mudança significativa. Tem identidade do São Paulo, nasceu aqui, passou como técnico também. Ele consegue fazer um trabalho de dia a dia com os treinadores e atletas para identificar as dificuldades. Ele também faz a ligação direta entre as categorias, hoje existe uma integração completa. Ele é quem tem o olhar para fazer a transição de uma categoria para a outra, tem um olho bom, o que é importante".