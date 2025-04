Palmeiras tem 87,5% de aproveitamento na fase de grupos da Copa Libertadores desde 2020

? 16 jogos sem sofrer gol (50%!)



? 54.4% posse de bola

?? pic.twitter.com/rJbowgCIRU

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 10, 2025

O Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos em 2020, 2022 e 2023. A equipe também foi bicampeã no período, levantando a taça duas vezes seguidas em 2020 e 2021.

A última derrota do Verdão na fase de grupos da Copa Libertadores aconteceu no dia 5 de abril de 2023, quando foi superado pelo Bolívar, fora de casa, por 3 a 1, pela primeira rodada da edição daquele ano. Inclusive, a equipe boliviana é o próximo adversário do Palmeiras na competição. A partida acontece no dia 24 de abril, quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Hernando Siles.