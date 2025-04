Vitor Roque completa um mês no Palmeiras, segue sem gols e é criticado na Espanha: 'Desastre'

Vitor Roque esteve perto de encerrar sua seca de gols desde retornar ao País no último mês. Nesta quarta-feira, o atacante chegou a ir às redes com a camisa do Palmeiras, em duelo com o Cerro Porteño pela Copa Libertadores, mas foi anulado por impedimento do próprio camisa 7, que completou um mês desde sua estreia com a camisa alviverde. As atuações do jogador se tornaram motivo de críticas na Espanha.

Contra o Cerro Porteño, além do gol anulado, Vitor Roque pouco fez. Seria o primeiro gol do jovem atacante, o mais caro da história do futebol brasileiro - foi adquirido por cerca de R$ 150 milhões junto ao Betis, da Espanha. Só que a arbitragem, após mais de cinco minutos, invalidou o lance ao anotar impedimento milimétrico com o auxílio do VAR.

Na Espanha, a atuação do jovem foi classificada como desastrosa. "Seca alarmante. O atacante mais uma vez teve uma atuação desastrosa e, apesar de seu time ter vencido, ele pouco participou dos metros finais", destacou o jornal As. Vitor Roque foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo para a entrada de Flaco López - que também não passa por boa fase sob o comando de Abel Ferreira.