Promessa que ganhou apelido da avó estreia na Copinha com gol e assistência

Na ficha de inscrição do São Paulo na Copinha 2025, o nome Perivan causou estranheza. Não pelo futebol, até porque o tal Perivan, um garoto do sub-17, estreou no torneio contra na goleada contra o Picos (PI) com gol e assistências. Mas se perguntar no Centro de Formação de Atletas (CFA) de Cotia pelo Perivan, dificilmente alguém saberá de quem se trata, pois o garoto é conhecido pelo apelido: Tetê.

Um dos caçulas desse elenco do Tricolor na Copinha, Tetê trabalhou com o técnico Allan Barcelos no sub-17 e foi um dos jovens puxados da categoria para integrar o time sub-20. Em entrevista ao UOL, Perivan explicou como se tornou Tetê, lembrou as lesões na infância e falou sobre como o coaching esportivo o ajudou a superá-las.

Por que Tetê? "Foi um apelido que veio da minha avó. Desde pequeno, quando eu saía do banho, eu pedia "tete". O apelido pegou na família, e acabou me acompanhando até hoje, inclusive no futebol. É engraçado porque todo mundo conhece mais o Tete do que o meu nome verdadeiro. Mas levo na brincadeira e hoje em dia adotei esse nome para minha carreira."