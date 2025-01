Zubeldía aprova, e volante da base recém-contratado pode subir

O volante Hugo, recém-contratado em definitivo pelo São Paulo, tem aval de Zubeldía para subir ao time profissional.

O que aconteceu

O jogador de 20 anos foi adquirido recentemente junto ao Ska Brasil. O jovem estava emprestado ao Tricolor até o final de janeiro.

O volante chamou atenção do técnico, que pediu dados do atleta. O argentino esteve no Morumbis para acompanhar a final da Copa do Brasil sub-20 e também já foi a Cotia em duas oportunidades para ver treinos.