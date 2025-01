Meia do Tottenham bate cabeça no chão, apaga e deixa gramado imobilizado

O meio-campista Rodrigo Bentancur, do Tottenham, foi personagem de momentos de tensão na partida contra o Liverpool, nesta quarta-feira (8), pela Copa da Liga Inglesa, após "apagar" ao bater a cabeça no campo.

O que aconteceu

O problema com Bentancur aconteceu logo no começo da partida. O meio-campista apagou aos seis minutos de bola rolando no jogo no Tottenham Hotspur Stadium.

Bentancur foi à área em um escanteio para o Tottenham. O uruguaio interagiu com os adversários Bradley e Jones antes da cobrança ser realizada.