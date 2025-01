São Paulo: laboratório da base dá frutos e pode sevir ao time profissional

TecFut atua na 'potência' durante 90 minutos. "Tivemos oito derrotas consecutivas (no sub-20) e todas elas no segundo tempo depois dos 25 minutos. Isso estava me incomodando. Por mais que os jovens oscilem, aquilo não era normal. Falei com o preparador físico e o fisiologista, e o GPS mostrava que não era falta de fôlego, mas era falta de potência. O cruzamento não chegava, o chute não saía forte".

Além do laboratório, o São Paulo também recentemente trocou os aparelhos do Reffis com apoio de uma parceria. "Equipamentos estavam obsoletos, sem manutenção. Ficou muito bom, consegui colocar equipamento de última geração. Foram 78 máquinas no total, cinco especializadas em fisioterapia para recuperação. Temos hoje um Reffis de primeiro mundo. Todo mundo fala do Palmeiras, mas hoje estamos até um degrau acima", afirmou o supervisor.