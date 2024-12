O Íbis uruguaio que é pior que o brasileiro: 'Mesmo uniforme há 7 anos'

O que é, o que é? As cores são o vermelho e o negro. As vitórias são raras, quase inexistentes. A última alegria foi há cinco anos. Se você apostou no Ibis, de Paulista, em Pernambuco, perdeu dinheiro.

A resposta correta está ao Sul, bem ao Sul, a 3.700 quilômetros, na futeboleira Montevidéu, com seus mais de 30 clubes espalhados pelas três divisões. Ali, na terceira, está o Club Alto Peru, pronto a tirar do Ibis o título de pior time do mundo.

São cinco anos sem vitórias. A última, inesquecível, foi uma goleada impressionante dia 20 de julho de 2019, um 5 a 2 contra o Artigas. Serviu para tirar um pouco do amargo da partida anterior, quando perdeu por 10 a 1 para o Huracán del Paso de la Arena.