Rafaela Silva e Luana Carvalho conquistam o bronze em Grand Slam de judô e Brasil chega a cinco medalhas

Já nas quartas, a judoca passou pela espanhola Laura Vaszquez com mais um ippon. Porém, nas semifinais, a brasileira teve dificuldades e acabou derrotada pela japonesa Narumi Tanioka. Na disputa do terceiro lugar, Rafaela imobilizou a polonesa Natalia Kropska para faturar o seu bronze.

"Estou muito feliz por hoje. Bati na trave na semifinal contra a japonesa, mas achei que fiz uma boa luta, uma boa competição, e que consegui colocar em prática meu judô no ne-waza e no tachi-waza. Também fui bronze no Pan-Americano, então venho nessa constância nessa nova categoria. Estou feliz com essa primeira medalha em Grand Slam, e acredito que o trabalho está sendo bem feito", avaliou Rafa.

Esta foi sua segunda medalha internacional na nova categoria e a primeira em Grand Slam. A conquista deu a ela 500 pontos no ranking mundial. Atual 65ª do mundo, a brasileira deve aparecer no top 50 na próxima atualização.