Corinthians avança em renovação de Talles Magno: 'Só resolver a papelada'

O Corinthians já negociava a renovação do empréstimo do atacante Talles Magno há algum tempo, mas agora o jogador está a detalhes de permanecer no clube até o fim de 2025.

O que aconteceu

Talles Magno confirmou que a renovação do empréstimo avançou nos últimos dias. A intenção do atacante é permanecer até o fim de 2025. Ele foi emprestado pelo New York City, dos EUA, em agosto.

O atacante sempre demonstrou o interesse de permanecer no clube paulista, mas a arrancada no fim da temporada foi fundamental, uma vez que o Timão terá calendário cheio, inclusive com disputa da pré-Libertadores.