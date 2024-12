Ramón tem como meta colocar trio do Corinthians nas respectivas seleções

Memphis mostrou a sua categoria, o seu nível, estamos contentes com ele, porque quando veio ele não jogava há três meses, fizemos um grande trabalho com ele, fisicamente, ele foi estudado, preparado, e hoje está em um grande nível, recuperou o seu nível. Ramón Díaz

Depay chegou a seis gols pelo Alvinegro e não é chamado pela seleção holandesa desde a Eurocopa de 2024. A Holanda foi eliminada pela Romênia nas oitavas de final.

Yuri Alberto assumiu a artilharia do Brasileirão, com 14 gols, e foi convocado pelo Brasil em 2023. O camisa 9 do Corinthians disputa o posto de goleador máximo da competição com Alerrandro, do Vitória (13 gols), e Estêvão, do Palmeiras (12).

Já Rodrigo Garro ainda busca sua primeira convocação pela seleção argentina. O meio-campista disputou 61 jogos na temporada, com 13 gols e 14 assistências.

O Corinthians assumiu a sétima colocação do Brasileirão, com 53 pontos. O Alvinegro pode garantir nesta quarta-feira (4) uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.