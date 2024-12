Diretor diz que Fla monitora atletas e vê planejamento antecipado para 2025

Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre o planejamento do clube pensando em 2025. Para ele, a janela mais robusta no meio deste ano antecipou a organização da próxima temporada, mas a diretoria está atenta a oportunidades para repor saídas. A principal delas é a de Gabigol.

O diretor evitou desmentir nomes especulados. Um citado nominalmente nas perguntas foi Luís Suárez, do Almería, que está no radar do clube com a saída de Gabigol. "O Flamengo não comenta nomes, mas tem uma série de nomes de todas as posições que o socut sempre coloca à disposição do clube e da comissão técnica. Mas, de novo, o clube já na janela de julho já antecipou bastante do planejamento do ano que vem", disse.